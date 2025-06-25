ООО «Башкирэнерго» - генеральный спонсор РЭФ-2025

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») традиционно выступает соорганизатором и генеральным спонсором Российского энергетического форума. Главное мероприятие энергетической отрасли Башкортостана состоится в Уфе 1-3 октября 2025 года. В эти же дни на площадке выставочного комплекса «УФА-ЭКСПО» пройдут специализированные выставки «Энергетика Урала» и «Электротехника. Кабель».

Цель форума – обсудить стратегические векторы развития ТЭК России в новых реалиях, представить инновационные решения и заключить взаимовыгодные контракты. Выставки «Энергетика Урала», «Электротехника. Кабель» - одни из лучших площадок в России для демонстрации достижений ведущих производителей и поставщиков энергетического, электротехнического оборудования и энергоэффективных технологий.

Деловая программа Российского энергетического форума насчитывает более 30 мероприятий. Главным из них станет Пленарное заседание на тему «Будущее российской энергетики: новые вызовы и решения» с участием федеральных и региональных спикеров-экспертов отрасли и Правительства республики.

ООО «Башкирэнерго» планирует провести заседание секции «Инвестиционные программы системообразующих ТСО как важнейшая составляющая развития регионов», а также День поставщика. Кроме того, сетевики выступят организаторами секций, на которых обсудят подготовку кадров для энергетики, экстраполяцию цифровых решений электросетевых комплексов мегаполисов на малые населенные пункты и условия обеспечения надежности энергоснабжения в современных реалиях.

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ООО «Башкирэнерго»