Турист получил травмы на высоте 4,8 тысяч метров в Кабардино-Балкарии

Спасатели более 14 часов ищут члена тургруппы на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии — один из четырех участников сорвался на высоте 4,8 тыс. м и травмировал конечности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Поисковые работы ведутся в ущелье Ирик-чат, где зарегистрированная группа из четырех человек запросила помощь из-за травмы одного из альпинистов. Спасательные службы обследуют восточный склон горы, включая район лавовых потоков и стоянок. К операции подключили коммерческий вертолет компании «Хэлиэкшэн».

Трое участников группы уже находятся в безопасности. Двое самостоятельно спустились с высокогорья, еще одного обнаружили спасатели во время поисков на горе.

В спасательной операции участвуют 16 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Центра «Лидер» МЧС России. Поиски четвертого члена группы продолжаются.

Николай Аксенов