Двое волгоградцев пойдут под суд за кражу 2,7 млн со счета участника СВО

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело о краже 2,7 млн руб. с банковского счета участника СВО (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в отношении двух жителей региона в возрасте 21 и 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Согласно релизу, 19 июля минувшего года фигуранты обманным путем получили доступ к мобильному приложению банка 41-летнего бойца СВО. Далее они похитили с его счета свыше 2,7 млн руб. Из этой суммы они потратили 645 тыс. руб. на покупку криптовалюты, которой распорядились по своему усмотрению.

Фигуранты не признали свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы.

Павел Фролов