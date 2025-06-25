Эксперт: Купол над Азовом пропустил БПЛА из-за технологической отсталости

Падение БПЛА на территорию склада Азовского морского порта связано с технической отсталостью противодронного купола, считает представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области в Азове Игорь Симаков. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

«По предварительной оценке, купол пропустил новые модели беспилотников, поскольку стал технологически отсталым, что и было прогнозируемо. Городские власти не предпринимали никакие меры по его модернизации в течение года и не заложили средства в бюджет на последующие периоды»,— пояснил эксперт.

Ростовская область подверглась беспилотной атаке ночью 25 июня. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», семь дронов были уничтожены в пяти муниципалитетах: Азове, Таганроге, Мясниковском, Неклиновском и Родионово-Несветайском районах.

В Азове обломки БПЛА повредили кровлю зернового склада в порту. В непосредственной близости от места падения загорелся камыш. Также повреждены крыша и окна здания промышленного предприятия.

Противодронный купол над Азовом руководители местных предприятий за свой счет приобрели летом прошлого года после атаки на нефтебазу и передали в ведение Министерства обороны России. На первом этапе затраты оценивали в 29 млн руб.

Наталья Белоштейн