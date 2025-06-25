Губернатор Прикамья поручил минтрансу ускорить разработку плана развязки у Центрального рынка

Во время сегодняшнего заседания Правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин обратил внимание на реконструкцию площади у Центрального рынка. Господин Махонин поручил краевому минтрансу «максимально оперативно предоставить концепцию локации». В частности, речь идет о том, каким образом будет устроено движение общественного транспорта. «Важно предусмотреть сохранение зеленых насаждений на площади», — подчеркнул господин Махонин.

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фото: 2ГИС



О планах властей Пермского края по реновации квартала у Центрального рынка стало известно в 2022 году. Утвержденный регио­нальным минимущества проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, предусматривал строительство ЖК и школы. 30-этажный комплекс из трех башен «Эволюция» (ул. Пушкина, 91) возводит ГК ПМД, школу построит мэрия. Осенью 2024 года ПМД объявила старт продаж жилья во II очереди «Эволюции». В том же 2024 году власти вернулись к планам расширения улицы, заключив договор на разработку проектной документации для строительства транспортной развязки на площади Центрального рынка. Завершить разработку подрядчик ООО «Гео-Проект» (Санкт-Петербург) должен в конце 2025 года. В районе рынка планируют строительство жилья девелоперы «Ингрупп» и «Талан».