«Россети» потратили 84 млн рублей на модернизацию подстанции в Дербенте

«Россети Северный Кавказ» завершили модернизацию подстанции 110 кВ «Дербент-Западная», инвестировав в проект свыше 84 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты установили и запустили новый трансформатор мощностью 16 МВА. Благодаря этому общая мощность питающего центра возросла до 32 МВА.

«Комплекс проведенных работ позволит снизить риски перегрузки оборудования и повысить надежность электроснабжения Дербента»,— отмечается в сообщении.

Замена энергооборудования осуществлялась в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Дагестана.

«Россети Северный Кавказ» занимается передачей электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ и технологическим присоединением потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. По данным на конец 2024 года, доля ПАО «Россети» в уставном капитале компании составляет 98,58%.

Николай Аксенов