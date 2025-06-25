Продажи автомобилей УАЗ за год сократились на 40%

По итогам мая в России реализовали 1409 новых автомобилей УАЗ. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство «Автостат».

Долю в 41% от всех проданных за месяц автомобилей УАЗ составили сделки по «буханкам»: реализовано 579 автомобилей. На втором месте УАЗ «Патриот» — 410 проданных внедорожников. Далее следуют легкий грузовик «Профи» (235 единиц) и «Пикап» (156 единиц). Замкнул пятерку лидеров внедорожник «Хантер» — за май было продано всего 29 машин.

За пять месяцев 2025 года УАЗ реализовал 8,4 тыс. новых автомобилей, пишет агентство. Это на 33% меньше, чем за такой же период в прошлом году.

Екатерина Отрашкевич