В воинской части в Забайкальском крае детонировали боеприпасы

На территории воинской части в районе села Большая Тура в Забайкальском крае детонировали боеприпасы. Пресс-служба управления МЧС по Забайкалью сообщила местному изданию «Чита.ру», что причиной происшествия стало возгорание боеприпасов. О пострадавших не сообщается.

По данным МЧС, детонировали неразминированные боеприпасы в поле. На месте работают военизированная пожарная команда и инженерная техника. Пожар тушат 25 человек и 8 единиц техники.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил изданию, что военные оцепили местность, а МЧС задействовало авиацию. «Сейчас МЧС поднимает свой Ил-76 и Бе-200, и будут локализовать»,— сказал чиновник. Он отметил, что рядом с местом возгорания находится склад горюче-смазочных материалов.

Очевидцы сообщили примерно о 50 взрывах, а также показали кадры с летящими в сторону Большой Туры вертолетами Ми-8 с водосливными устройствами. Забайкальские волонтеры также увидели пожарный поезд в находящемся рядом ПГТ Дарасун. Направление его движения неизвестно.

Эта воинская часть уже горела в этом году. В начале мая там загорелись склады с горюче-смазочными материалами, протяженность огня достигала 2 км. Для тушения также задействовали авиацию, а въезд в село перекрывала ГАИ. Кроме того, в 2014 году на этом объекте взорвался склад с боеприпасами из-за лесного пожара. Тогда погибли десять человек, включая начальника и сотрудников склада. Жителей Большой Туры эвакуировали, из-за взрывов были повреждены жилые дома и разрушена школа.

Никита Черненко