Президент Мали Гойта прибыл в Татарстан с официальным визитом

Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта прибыл в Татарстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

В программе визита президента Мали в Казань — посещение Казанского вертолетного завода и ознакомление с выставкой промышленного потенциала республики. Во второй половине дня состоится двусторонняя встреча Рустама Минниханова и Гойты.

На переговорах планируется рассмотреть перспективы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Мали и Татарстаном.

Ранее в рамках своего официального визита в Россию Гойта провел встречу с президентом Владимиром Путиным.

Анар Зейналов