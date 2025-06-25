Миллионеры уходят на Восток

Еще 1,5 тыс. долларовых миллионеров покинут России в 2025 году. По оценкам консалтинговой фирмы Henley & Partners это станет одним из самых низких показателей за последние годы. Пика такая миграция достигала три года назад, сразу после начала российско-украинского конфликта. Тогда из страны вместе с капиталами уехали 8,5 тыс. состоятельных россиян с активами на сумму от одного $1 млн. Прощания с миллионерами не избежит и Европа. Самые плохие прогнозы относительно Великобритании, которая по итогам 2025 года может потерять 16,5 тыс. крупных резидентов. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пока Старый Свет подсчитывает своих уезжающих, в выигрыше остаются юрисдикции Ближнего Востока. Но не только ближнего. В Китае каждый день становится на 380 миллионеров больше. Остается центром притяжения денег и Америка: миграция частного капитала ежедневно приводит сюда тысячу резидентов с семизначной суммой на счетах. Вектор движения россиян преимущественно восточный, однако «молодые деньги» выбирают островную прописку, говорит основатель и управляющий партнер юридической фирма IPN Partners Инна Перелехова: «Выбирают по нескольким критериям. Первый — возможность сохранять связи с бизнесом. Второй — налоговая эффективность в отношении собственных доходов. Третий — это, конечно, комфорт. Мы видим эту тенденцию, в основном направленную в Объединенные Арабские Эмираты, потому что там нулевая ставка, возможности по развитию бизнеса, есть хорошая система образования для детей.

Катар — из стран Персидского залива, потому что у Катара есть хорошие соглашения об избежании двойного налогообложения. Меньше мы видим миграцию в сторону Европы, хотя ряд бизнесменов выбирает для себя, например, Италию. Кипр по-прежнему сохраняется той юрисдикцией, которая привлекает наших бизнесменов, в частности это IT, молодое поколение».

Всего по итогам 2025 года в мире страну проживания сменят около 142 тыс. долларовых миллионеров. Это не значит, что все они полностью распрощаются с родиной и закроют там бизнес. Но именно к этому стремятся многие из тех, кто предметно готовится к отъезду из России. Уезжают не только носители паспорта, объясняет руководитель практики международного комплаенса юридической фирмы Orion Роман Хаминский: «Остается вечный вопрос — диверсификация страновых рисков. Держать весь капитал в одной юрисдикции — риск. Запросы на релокацию капитала поступают до сих пор. Мы это видим, тренд есть. Люди продолжают переводить капиталы, покупать недвижимость и стараться разложить свои активы как минимум на несколько стран. Но здесь важно заметить, что и дружественные к нам страны СНГ, и страны Ближнего Востока вынуждены балансировать».

Британский «исход» станет самым крупным за десятилетие — волна релокаций связна с объявленной в 2024 году реформой наследственного права. Изменения в Соединенном Королевстве вступили в силу весной 2025-го, объясняет управляющий партнер юридической компании Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Александр Некторов: «Действительно, сейчас мы наблюдаем переток из европейских стран в пользу арабских. Это связано в первую очередь с довольно высоким налоговым бременем.

Поток миллионеров из Великобритании начался в связи с реформой налогообложения наследства. Что касается переезда богатых людей в Соединенные Штаты, там ключевую роль играют возможности рынка. Бизнес-климат в США позволяет предпринимателям повышать свое благосостояние в расцвете сил, они дольше смогут заниматься бизнесом, увеличивать свой капитал».

В новые точки притяжения устремились и состояния континентальной Европы. В 2025 году впервые ожидается чистый отток из Франции. Ее покинут 800 миллионеров. Испанию —-500, Германию — 400. Даже более стабильные рынки — Норвегия, Швеция, Ирландия — тоже фиксируют первые признаки утечки капитала.

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Станислав Крючков