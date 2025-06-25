Географы и археологи исследуют долину реки на севере Прикамья

В конце июля 40 ученых отправятся в экспедицию по обследованию реки Колвы в Чердынском городском округе. Как сообщает пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета, они пройдут путь вдоль Колвы: от бывшей деревни Талово до слияния Колвы с рекой Березовой. Общий маршрут составит 80 километров. В экспедиции участвуют члены Русского географического общества, ученые ПГНИУ, а также представители подразделений Российской академии наук. Они планируют провести исторические изыскания, а также выделить научно значимые биологические, экологические, географические и геологические особенности территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба ПГНИУ

фото: пресс-служба ПГНИУ



«История долины Колвы прослеживается вплоть до Каменного века, но все еще остается изученной не до конца. Здесь потенциально есть археологические памятники. По Колве проходили важные транспортные и торговые пути, река занимает важное место в истории старообрядчества на территории Прикамья», – отмечает доцент историко-политологического факультета ПГНИУ Григорий Головчанский. Научная работа по итогам экспедиции будет вестись в 2025-2026 годах.