Запад не устраивал серьезных провокаций, направленных на срыв Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году. Об этом заявил ТАСС глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Таких существенных — нет, не было»,— сказал директор СВР, отвечая на соответствующий вопрос информагентства.

ПМЭФ в этом году проходил с 18 по 21 июня. 20-го числа в рамках пленарного заседания форума выступил Владимир Путин. В сессии принимали участие президент Индонезии Прабово Субианто, а также представители Бахрейна, КНР и ЮАР.