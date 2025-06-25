За счет средств саратовского ТФОМС лечат жителей других регионов
Доходы ТФОМС Саратовской области за 2024 год составили 42 млрд 73 млн руб. На заседании облдумы директор фонда Сергей Заречнев отчитался, как они были потрачены.
В 2024 году обеспечение медицинской помощи по ОМС оказывали 111 медицинских организаций, из них 20 — негосударственные.
«За прошлый год объем оказанной медицинской помощи, принятой к оплате, составил 402728 случаев госпитализации в круглосуточном стационаре, 165592 случая лечения в дневном стационаре, количество вызовов скорой помощи — 575308»,— отчитался Сергей Заречнев.
Чаще всего саратовцев лечили по профилям: инфекционные болезни, кардиология, акушерство и гинекология, медицинская реабилитация. В прошлом году в Саратовской области было выполнено 1228 процедур ЭКО.
В Саратовской области в 2024 году на лечение жителей других регионов в Саратовском регионе потрачено 422,4 млн рублей. На них лечили жителей Москвы (на 41,1 млн руб.), Волгоградской области (139,1 млн рублей), Чечни (23,7 млн рублей). Также в саратовские учреждения здравоохранения обращались за медпомощью жители Московской, а также Пензенской областей.
При этом сами саратовцы тоже обращались за медпомощью в учреждения других регионов. Чаще всего — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской, Воронежской, Пензенской областях. На эти цели ТФОМС направил 1,3 млрд руб.
При этом ТФОМС направил 1,3 млрд рублей на оказание помощи жителям Саратовской области, которые проходили лечение в других регионах. Это Москва (532,9 млн рублей), Московская область (121,2 млн рублей), Воронежская область (60,1), Самарская, Пензенская области и Санкт-Петербург. Чаще всего саратовцы лечились от онкологии, получали помощь по травматологии и ортопедии, офтальмологии.
Расходы организации составили 42,003 млрд руб., то есть не все имеющиеся средства были затрачены (97,9% от плана). На управленческие функции пошли 181 млн руб., на здравоохранение — 41 млрд 821 млн руб.
«В Саратовской области смертность превышает рождаемость в 2,6 раза, такого нет ни в одном регионе»,— сообщил парламентарий. После споров большинством голосов отчет директора ТФОМС был принят, пять депутатов проголосовали против.