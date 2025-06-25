Сикорский: Путин разбудил гиганта, и теперь Европа потратится на оборону

НАТО планирует увеличить оборонные расходы из-за усиливающейся угрозы со стороны России, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на саммите альянса в Гааге.

«Путин разбудил гиганта. Теперь мы потратим на оборону значительные деньги»,— заявил господин Сикорский (цитата по «РИА Новости»).

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что на саммите 24–25 июня в Гааге будет принято решение об увеличении инвестиций в оборону до 5% ВВП для всех стран-участниц.