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Коммерсантъ FM
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Сикорский: Путин разбудил гиганта, и теперь Европа потратится на оборону

НАТО планирует увеличить оборонные расходы из-за усиливающейся угрозы со стороны России, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на саммите альянса в Гааге.

«Путин разбудил гиганта. Теперь мы потратим на оборону значительные деньги»,— заявил господин Сикорский (цитата по «РИА Новости»).

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что на саммите 24–25 июня в Гааге будет принято решение об увеличении инвестиций в оборону до 5% ВВП для всех стран-участниц.

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