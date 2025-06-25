В Оренбуржье найден склад с незаконным табаком на 30 млн рублей

Cамарские таможенники нашли склад с нелегальной табачной продукцией на 30 млн руб. В Бузулуке Оренбургской области изъяли около 200 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает ведомство в среду, 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На складе обнаружили 87 тыс. пачек сигарет из Италии, ОАЭ, Германии, Сербии, Азербайджана и Швейцарии, более 11 тыс. пачек белорусских сигарет и свыше 96 тыс. пачек отечественных марок.

Нелегальная торговля велась через онлайн-магазин в телеграм-канале. Разрешительная документация на товары отсутствовала. Информация передана полиции, расследование продолжается.

Георгий Портнов