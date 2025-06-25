Полиция Новороссийска проверит факт подделки подписей жильцов УК «Репино»

Вопросом фальсификации результатов общего собрания собственников УК «Репино» в Новороссийске занимаются правоохранительные органы, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее жители 16-го микрорайона сообщали о том, что размещенные УК «Репино» решения общего собрания собственников не принимались жильцами, а их подписи на протоколах собрания были подделаны.

У УК «Репино» поменялся собственник, теперь это крупный застройщик ООО «Строитель». В ближайших планах управляющей компании - приведение в нормативное состояние системы отопления, кровли, межпанельных швов в многоквартирных домах.

Кроме того, в течение 10 дней будут проведены ремонт и замена элементов на детских площадках, также приведены в соответствие малые архитектурные формы.