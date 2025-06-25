ОАК передала армии России партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») в рамках гособоронзаказа передала военно-воздушным силам России новую партию истребителей Су-35С. Летчики поблагодарили сотрудников завода за вклад в обороноспособность страны, сообщает пресс-служба корпорации.

Су-35С — истребитель поколения 4++, предназначен для наземных и морских целей. Он работает в любых погодных условиях и на больших расстояниях от базы.

В ходе специальной военной операции самолет показал себя как лучший в своем классе, обеспечивая широкий спектр вооружения и сложные пилотажные маневры, сказал первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.