В доме Нижнего Тагила XIX века постройки нашли тайный вход

В Доме управляющего на территории музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Нижнего Тагила (Свердловская область) в ходе противоаварийных работ нашли тайный вход, сообщил мэр Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. «В ходе снятия грунта на фасаде, ниже уровня фундамента, был обнаружен проем с полуциркульной кирпичной перемычкой. Этот вход не зафиксирован на планах здания XIX века, и его назначение еще предстоит выяснить»,— отметил градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева

Господин Пинаев добавил, что в ходе работ также выявили заложенные ранее входы и окна внутри постройки. «Все находки позволят не только раскрыть неизвестные ранее страницы истории объекта культурного наследия, но и повышают его историческую и архитектурную ценность»,— подчеркнул глава Нижнего Тагила.

Дом управляющего был построен в 1836–1838 годах по заказу директора Нижнетагильских заводов Александра Любимова, который руководил предприятиями около 14 лет. Здание спроектировал крепостной архитектор Александр Чеботарев.

Василий Алексеев