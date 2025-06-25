Расследование по делу водителя БМВ, упавшего с парковки в Краснодаре, продолжается

Год спустя после аварии, произошедшей 25 июня 2024 года у парковки ТЦ «Галерея» в Краснодаре, в которой погибли трое человек, включая ребенка, продолжается расследование. При этом родные погибшего водителя высказывают свою версию причин случившегося. По словам сестры погибшего бизнесмена Рафаэля Аракеляна, за рулем он мог потерять контроль над автомобилем вследствие острого приступа — предполагается, что у него произошел инфаркт или инсульт, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автомобиль BMW X5 под управлением 37-летнего мужчины рухнул с рампы второго уровня на проезжую часть и перевернулся. Вместе с водителем в салоне находились 37-летняя Екатерина Корнилова, находившаяся на позднем сроке беременности, и ее 10-летний сын. Все трое погибли на месте. Следователи квалифицировали произошедшее как убийство (ст. 105 УК РФ).

Комментируя ситуацию, автоэксперты указали на отсутствие признаков вмешательства электронных систем безопасности и затруднились с однозначными выводами относительно причин ДТП. Как отметил автомеханик Антон Крышнев, включенные задние фары могли быть связаны с автосветом, но не являются доказательством применения тормозов.

Юристы, комментируя ход расследования, отмечают, что отсутствие претензий со стороны потерпевших может сдерживать темпы работы. Как пояснил адвокат Алексей Иванов, хотя срок проведения экспертизы формально ограничен 15 днями, фактически эти процедуры могут занимать месяцы из-за загруженности экспертных учреждений.

Вячеслав Рыжков