Подрядчик бросил работы по ремонту больницы в Пензенской области

Пензенское УФАС России включило сведения об организации, которая не выполнила капремонт в ГБУЗ «Иссинская участковая больница», в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По вопросу внесения организации в указанный реестр обратилась сама больница. Дело в том, что подрядчик не выполнил условия двух контрактов. Речь идет о ремонте терапевтического отделения стационара, а также фасада и входных групп корпуса.

Заказчик заключил контракты с подрядной организацией 25 марта и 28 августа минувшего года по итогам электронных аукционов. От исполнителя работ требовалось завершить их до 31 октября текущего года.

Со слов представителя заказчика, подрядчик в 2024 году выполнил работы только частично, а в этом году их приостановил, на объекте не было рабочих. В виду серьезного отставания от графика учреждение решило расторгнуть контракты в одностороннем порядке. Подрядчик никак не объяснил причины неисполнения контрактов, его представителей на заседании УФАС не было.

Павел Фролов