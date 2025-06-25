В Ярославле новый крематорий может появиться к концу 2026 года

В Ярославле построить муниципальный крематорий намерены к концу 2026 года. Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как рассказал руководитель АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (принадлежит мэрии Ярославля) Алексей Косогоров, к настоящему моменту уже разработана дорожная карта и готова визуализация объекта.

«Есть планы построить муниципальный крематорий и сразу Парк скорби. Во-первых, дело в экономии места для захоронений: колумбарное захоронение и традиционный способ — это разница в предоставлении земельных участков 1 к 10. Один гектар кладбища построить стоит 20 млн руб. При нашей смертности в год требуется порядка трех гектаров. Во-вторых, кремационное захоронение идет в тенденциях сейчас»,— сказал господин Косогоров на заседании.

Строительство крематория позволит акционерному обществу увеличить прибыль, при этом окупится объект, по словам руководителя службы, за восемь лет.

«Считаю, это хороший срок в данных экономических реалиях. Но пока денег не хватает, поэтому либо кредит будем брать, либо рассчитывать на какого-либо инвестиционного партнера. Горизонт планирования пару лет. Если сейчас мы все-таки устаканим все наши планы, мы его реализуем примерно к концу 2026 года»,— ответил господин Косогоров.

Алла Чижова