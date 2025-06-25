В Курской области из-за аварии недоступна электронная запись к врачу

Власти Курской области сообщили о временном отключении электронных сервисов в здравоохранении. По данным областного правительства, это произошло из-за технической аварии, последствия которой сейчас исправляют специалисты.

«В настоящее время невозможно осуществить электронную запись на прием к врачу. Вызвать врача на дом и записаться на прием можно по телефонам в регистратуре поликлиник»,— сказано в сообщении облправительства. Власти извинились за предоставленные неудобства.

В начале года власти Курской области отчитывались, что в регионе завершилась реализация национального проекта «Цифровая экономика». По данным властей, 84 массовые социально значимые услуги были выведены на единый портал государственных и муниципальных услуг и предоставляются в электронном виде. При этом почти 37% исполнительных органов и органов местного самоуправления на тот момент перешли на отечественные операционные системы.

Владимир Зоркий