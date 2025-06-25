В Ульяновской области девушку судили за избиение полицейской

Радищевский районный суд вынес приговор по уголовному делу 22-летней Юлии Серебряковой. Она признана виновной в применении опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти, сообщили сегодня в прокуратуре Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 9 февраля 2025 года в квартире на улице Куйбышева в поселке Старая Кулатка. Ранее судимая за угрозу убийством девушка была задержана за распитие спиртных напитков в присутствии малолетних детей.

В процессе задержания Серебрякова нанесла инспектору по делам несовершеннолетних удар в лицо, в результате чего полицейской была причинена закрытая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения.

Суд приговорил гражданку к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима.

Алексей Алексеев