В Челябинской области на льготную ипотеку в мае пришлось 73% выдач

Банки Челябинской области в мае 2025 года выдали 713 льготных ипотечных кредитов на сумму 3,35 млрд руб. За месяц количество и объем снизились на 8% и 9% соответственно. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Отмечается, что на долю льготной ипотеки в Челябинской области пришлось 52% от общего количества и 73% от всего объема жилищных кредитов.

Всего российские банки в мае выдали 38,05 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 216,73 млрд руб. За месяц показатели сократились на 10% и 9%, а в годовом отношении — на 54% и 51% соответственно. На долю ипотеки с государственной поддержкой пришлось 62% от общего количества и 80% от всего объема кредитов на покупку жилья

Ольга Воробьева