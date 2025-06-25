В 64 школах Челябинской области откроют губернаторские инженерные классы

В новом учебном году 64 школы в Челябинской области запустят 75 губернаторских инженерных классов для более чем 2,5 тыс. учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского института развития образования по итогам конкурсного отбора учебных заведений.

На базе школ-победителей откроются 43 предпрофильных класса (для восьмых классов) и 75 профильных (для десятых классов). Более 1 тыс. школьников начнут обучение в предпрофильных группах, а свыше 1,5 тыс. старшеклассников — в профильных. При этом 17 школ одновременно запустят оба направления.

Проект сфокусирован на подготовке кадров для ключевых отраслей экономики региона: металлургии, машиностроения, IT-технологий, интеллектуального производства, агроинженерии, добычи полезных ископаемых и ядерных технологий. Классы откроются не только в крупных городах (Челябинск, Магнитогорск, Троицк, Аша, Кыштым, Трехгорный), но и в сельских школах.

Инициатива направлена на раннюю профориентацию школьников в стратегических для области секторах. Параллельно в регионе подвели итоги ЕГЭ: 123 школьника получили 100 баллов по различным предметам, а семь выпускников достигли максимального результата по двум дисциплинам.

Татьяна Андреева