Летная школа «Академия 033» в Лаишевском районе получила сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ с беспилотниками. Она стала единственной организацией в Татарстане с правом эксплуатировать БПЛА для подобных работ. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Казанского авиационного института (КАИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане летная школа первой получила право на авиаработы с БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане летная школа первой получила право на авиаработы с БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Школа базируется на аэродроме Караишево и теперь может выполнять широкий спектр работ с беспилотниками. К разрешенным видам относятся воздушное наблюдение, патрулирование трубопроводов и линий электропередач, контроль дорожного движения, ледовые наблюдения, мониторинг наводнений и стихийных бедствий, аэросъемка и авиационная охрана лесов.

«Теперь мы сможем оказывать услуги с применением БПЛА для лесоохраны, патрулирования трасс, опрыскивания полей, мониторинга нефтепроводов и газопроводов», — отметил директор учебного центра Марат Нигматуллин. По его словам, применение беспилотников значительно снижает затраты заказчиков по сравнению с пилотируемой авиацией.

В распоряжении школы находятся пять БПЛА. Компания планирует расширять парк беспилотников и ведет переговоры с потенциальными заказчиками услуг. Марат Нигматуллин отметил, что беспилотная и пилотируемая авиация будут дополнять друг друга в зависимости от типа задач.

Анар Зейналов