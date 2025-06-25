Кассация отклонила жалобу хирурга из Краснодара, осужденного за операцию

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы пластического хирурга Андрея Комарова, ранее признанного виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности при выполнении профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Основанием для уголовного преследования стали последствия пластической операции, проведенной в декабре 2020 года в одной из клиник Краснодара, напомнили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил Ленинский районный суд, в ходе вмешательства пациентке были выполнены несколько операций на лице, результатом которых стали осложнения в виде несмыкания век, асимметрии, атрофии тканей и, как следствие, психическое расстройство. Суд квалифицировал действия врача как повлекшие тяжкий вред здоровью и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. При этом, учитывая срок давности и отнесение преступления к категории небольшой тяжести, фигурант Комаров был освобожден от уголовной ответственности.

Краснодарский краевой суд впоследствии подтвердил законность вынесенного приговора. В кассационной инстанции защита настаивала на несостоятельности экспертных заключений, указывала на наличие у потерпевшей аутоиммунного заболевания, а также ссылалась на отсутствие дефектов медицинской помощи. Тем не менее судебная коллегия сочла доводы необоснованными, признав выводы нижестоящих судов аргументированными, а доказательства — достаточными и всесторонне исследованными.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

Вячеслав Рыжков