Город удивительного

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Одно из центральных событий нижегородского лета — «Выкса-фестиваль», который пройдет с 4 по 6 июля при традиционной поддержке Объединенной металлургической компании. В этом году фестиваль юбилейный — 15-й, и он по-прежнему верен своей первоначальной миссии: объединять вокруг современного искусства и уникальных проектов их участников, зрителей и создателей.

Ирина Седых, председатель Попечительского совета фонда «ОМК-Участие», основатель и один из создателей «Выкса-фестиваля»: — За 15 лет «Выкса-фестиваль» вырос из локального праздника в один из самых необычных и любимых фестивалей России. Его главная сила — в людях. В этом году мы решили посмотреть на фестиваль именно с этой стороны: через истории, жесты, маршруты и поступки людей, которые делают его живым. Мы исследуем, как незаметное может стать заметным, а обычное — удивительным. Город, его жители, участники, гости — становятся художниками, рассказчиками, артистами, дизайнерами. И делают это так, как не сделает никто другой.

А вот Выкса за эти годы изменилась до неузнаваемости: город превратился в центр притяжения для деятелей искусства федерального и мирового уровня, ценителей прекрасного из обеих столиц и просто туристов со всей страны. «Стиль» собрал главные события фестиваля этого года.

Юрий Сапрыкин, главный редактор «Выкса-фестиваля»: — «Выкса-фестиваль» проходит уже 15-й год, и как бы ни менялись его программа и содержание, в фокусе всегда остается главное достояние Выксы — люди. Они участвуют в самых разных фестивальных событиях — поют в хоре, играют в спектаклях, становятся героями походного театра. Они танцуют, рисуют, занимаются спортом, играют с детьми. Они по-новому смотрят на свой город — и приводят его в движение. Именно люди, живущие в Выксе и приезжающие сюда, делают город по-настоящему удивительным: городом удивительного искусства, удивительной музыки, удивительных муралов, удивительных детей, удивительных фестивалей — городом удивительных людей.

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Открытие фестиваля

Когда: 4 июля, 19:00 — 22:00

Где: парк «Лесопосадка»

Фестиваль откроется атмосферным концертом группы «Бонд с кнопкой» (12+) и вечеринкой «Сломанные пляски в Выксе» (16+) среди сосен. Куратором вечеринки стал автор каналов «Брокен дэнс», музыкальный критик и диджей Николай Редькин. Под инсталляцией «Все это не сон» встретятся DJ Stonik1917, Kedr Livanskiy, Антон Савенко (ведущий канала «а можно потанцевальней?») и выксунский музыкант НЕКИЙТЫ.

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Большой концерт у пруда

Когда: 5 июля, 18:00 — 23:00

Где: площадь Металлургов

Центральное музыкальное событие фестиваля — концерт «Поколение Ы» на площади Металлургов в субботу 5 июля. На одной сцене соберутся молодые музыканты, которых критики называют «новыми добрыми»: «Дайте танк (!)», «Хадн дадн», Рушана и «Лолита Косс». «Эти команды стали известны в последние годы благодаря тому, что их музыка дарит тепло, будит светлые чувства, объединяет. Мы попросили артистов вспомнить о своих любимых городах, о любимой музыке и поделиться впечатлениями от Выксы — прямо со сцены», — комментирует генеральный продюсер фестиваля Артем Калашьян.

12+

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Семейный финал фестиваля

Когда: 6 июля, 19:00 — 21:00

Где: площадь Металлургов

Концерт группы «СмешBand», созданной авторами песен анимационного сериала «Смешарики» и лучшими питерскими музыкантами, — подарок фестиваля семьям с детьми. На сцену выйдут авторы песен к «Смешарикам» Марина Ланда и Сергей Васильев, а также актеры озвучания проекта: Сергей Мардарь (Совунья, Кар-Карыч), Михаил Черняк (Копатыч, Лосяш, Пин), Вадим Бочанов (Бараш). К ним присоединятся участники из Выксы: вокальная студия Полины Будановой, художник Мария Акульшина, музыкант Роман Жильцов и другие жители. Зрителям обещают не просто концерт, а целое театрализованное рок-шоу, раскрывающее секреты закулисья «Смешариков».

0+

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Шествие детей и родителей

Когда: 6 июля, 17:00 — 19:00

Где: старт — в Парке культуры и отдыха

Традиционное шествие всех поколений фестиваля, к которому готовятся заранее: создают костюмы, маски, репетируют театрализованные остановки вместе с художниками и режиссерами. В этом году постановку возглавляет лауреат «Золотой маски» Андрей Смирнов. Тема этого года — «Я — зеркало Выксы»: как каждый человек отражается в городе, а город — в нем. Символом портала в будущее станет зеркальный диско-шар в центре шествия.

0+

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Мерцающие концерты

Когда: 4–6 июля

Серия мини-концертов по всему городу. Хедлайнеры фестиваля и выксунские музыканты выступят в неожиданных местах и новом для себя формате: на крыше пирожковой на городском рынке, а капелла вместе со зрителями в ночном парке, на автостанции, в лодке на пруду, а также устроят рейв на субботнем бранче. Что-то появится в расписании заранее, что-то — неожиданно.

12+

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Сон с буквой «Ы»

Когда: 5 июля

Где: площадь Металлургов

Молодой, но уже признанный режиссер-документалист Иван Власов вместе со сценаристом Анастасией Древаль снимает фильм о юных жителях Выксы — поколении, выросшем за 15 лет фестиваля. Среди них и молодые художники, создающие арт-объекты в рамках фестивальной программы. Выход документального фильма запланирован на 2026 год, но первые кадры можно будет увидеть на большом концерте у пруда «Поколение Ы» субботним вечером.

12+

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Новый паблик-арт

Когда: 4–6 июля

Фестивальный проект «Выксунская майолика» Кати Голотвиной о силе человеческого Поступка, превративший фасад поселковой школы в многоголосие детей и подростков Выксы, продолжится и в этом году. В неожиданном городском пространстве появятся яркие керамические образы, созданные в сотворчестве с жителями города. В центре проекта — глиняные автопортреты горожан во весь рост как отражение историй важных для общества действий.

0+

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Беговая экскурсия РУТС

Когда: 6 июля, 10:00 — 13:00

Где: старт — от Музея истории ВМЗ

Забеги RUTS (Russian Urban Trails) на 5 и 10 километров проводят в разных городах не столько ради спортивных результатов, сколько ради впечатлений — участники буквально совмещают полезное с приятным: люди бегут (или идут) от одной интересной локации к другой, слушая аудиогид об истории места. Маршрут по Выксе пройдет через пруды и парки, дворы и музейные залы, сцены ДК и рыночные ряды.

0+

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Выксунская квартирная биеннале

Когда: 5,6 июля

Где: точки и расписание экскурсий на vyksafest.com

Еще одна традиция «Выкса-фестиваля» — буквально выходить в город, «в люди». Главным выставочным проектом этого года станет серия выставок в квартирах, домах, подполах и теплицах местных жителей. Биеннале пройдет под кураторством Лукии Муриной и Николая Исаева — основателей Квартирной биеннале в Томске и кураторов Сибирского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина. Семья Наумовых покажет у себя дома крупнейший фотоархив города и артефакты утраченных зданий, семья Карпухиных — свою апсайклинг-мастерскую, художница Катя Голотвина — подаренные ей работы художников-резидентов арт-резиденции «Выкса», а Иван Баринов, живущий в Выксе в Ленинградском переулке, — свою коллекцию из частей любимого города на Неве, в которой есть, например, элементы обрушившейся набережной.

16+

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Город в кадре

Когда: 5,6 июля, 12:00 — 18:00

Где: «Икса», ул. Красные Зори, 28 (вход со стороны ул. Островского)

Первая такого масштаба выставка работ Михаила Пименова — выксунского фотографа и журналиста, который 20 лет проработал педиатром в районной больнице. Много лет он снимал заводские проходные и рабочие смены, городские праздники и домашние дворы — и создал живой фотодневник города. Хранитель удивительного архива из 60 тыс. снимков — еще один житель Выксы, основатель дизайн-студии «Икса» Сергей Наумов, в которой и пройдет выставка. Часть ценной коллекции пленочных фотографий будет впервые показана как единая история города.

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Театр предмета на рынке

Когда: 5, 6 июля, 09:00 — 14:00

Где: Выксунский рынок, ул. Степана Разина

Театральный режиссер, номинант «Золотой маски» и основатель Театра предмета Михаил Плутахин решил поместить актеров в неожиданные декорации — за прилавки выксунского городского рынка. Банка с записками, ключи без замков, свертки, игрушки, кухонная утварь, шестеренки, щетки, камни — каждый, казалось бы, ненужный предмет может стать поводом для короткой истории, этюда, танца, музыкальной импровизации в спектакле «Лавка удивительного человека». Билетом на спектакли станут другие предметы, купленные на рынке: овощи, домашние заготовки — нужно будет просто обменять их на историю. Покупки на рынке — «пропуск» и на спектакли «Коробочки с историями», где каждый сможет заглянуть в глазок, надеть наушники — и увидеть волшебство. Камерный театр развернется в соавторстве с жителями Выксы.

6+

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Краеведческий походный театр

Когда: 5,6 июля

Где: маршруты и расписание на vyksafest.com

Новые маршруты уже традиционных спектаклей фестиваля в формате походного театра — здесь проводниками зрителей по разным районам Выксы выступают сами горожане. Первый походный театр «По углам» появился на фестивале в 2021 году, в этом году маршруты переосмысляются режиссером Данной Афауновой. Общая тема — удивительные люди и 15-летие фестиваля. Маршруты охватывают как знаковые места города, вроде набережной и парка, так и тихие улочки, где сохранились деревянные дома с резными наличниками, и стрит-арт-парк среди панелек.

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