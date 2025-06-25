Пензенский губернатор сообщил о введении в регионе плана «Ковер»

На территории Пензенской области сегодня утром, 25 июня, начал действовать план «Ковер». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

По словам главы региона, ограничения на прием и выпуск самолетов распространяются на период до 12:00. Воздушная гавань не сможет принять два направляющихся в Пензу лайнера.

Речь идет о сегодняшних рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга. Господин Мельниченко отметил: еще два борта из указанных городов, вылет которых перенесли со вчерашнего дня на 25 июня, находятся в аэропортах вылета.

Павел Фролов