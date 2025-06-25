Авиарейсы из Челябинска в Сочи задерживаются из-за угрозы атаки дронов

Авиарейсы компании Nordwind Airlines, которые должны были отправиться вечером 25 июня из Челябинска в Сочи, задерживаются из-за ограничения полетов в аэропорту Самары, сообщает пресс-служба перевозчика. В регионе объявили угрозу атаки беспилотников.

Самолет из Челябинска в Сочи должен был отправиться в 19:25 25 июня, однако рейс отложили до 4:25 26 июня. Самолет, доставляющий из Сочи в региональный центр, предварительно начнет путь в 2:25 26 июня вместо 17:25 25 июня.

Также задерживаются два рейса из Челябинска в Норильск от авиакомпаний NordStar и Red Wings. Оба вместо 10:05 вылетят в 15:30 25 июня. Не могут вернуться в Челябинск из Еревана пассажиры перевозчика Red Wings. Самолет должен быть отправиться в 5:45 25 июня, теперь расчетное время — в 16:40.

Виталина Ярховска