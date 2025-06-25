Челябинские вузы вошли в топ-20 университетов по уровню зарплат выпускников

Два челябинских университета вошли в рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников экономических и финансовых специальностей. Список составили аналитики портала SuperJob.

На 14-м месте оказался ЮУрГУ. Там зарплаты выпускников выросли за год на 10 тыс. руб., в среднем до 100 тыс. руб. в месяц. 18-е место занял ЧелГУ, где зарплата выпускников выросла в среднем на 5 тыс. руб. и составляет 85 тыс. руб. в месяц. По данным исследования, 69% студентов, после окончания обучения остаются работать в Челябинске.

В топ-3 рейтинга по уровню зарплат начинающих экономистов и финансистов вошли МГИМО, МГУ и МФЭИ. Студенты этих вузов в первые пять лет после окончания обучения зарабатывают в среднем от 180 тыс. до 200 тыс. руб., за последний год их доход увеличился до 19%.

Полина Цыганова