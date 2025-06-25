Экс-руководитель управления Росимущества в Удмуртии задержана по делу о взятке

Экс-руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следкоме России. Возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Следствие считает, что в 2024 году фигурантка получила взятку в сумме более 1,9 млн руб. от директора коммерческой организации за заключение договора аренды земельного участка, находящегося в госсобственности, по заниженной стоимости. Сделка происходила через сожителя и родственницу бывшей чиновницы. Они выступали в качестве посредников.

Был проведен обыск по месту работы, изъята документация. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемой. Относительно остальных участников сделки будут приняты процессуальные решения.

Напомним, обвиняемая Рублева занимала должность руководителя управления до 11 июня 2025 года. В августе 2024 года ее оштрафовали за нарушение трудового законодательства: оно было связано с увольнением сотрудника и порядком привлечения его к дисциплинарной ответственности. Тогда Екатерине Рублевой назначили штраф в размере 1 тыс. руб. за нарушения законодательства о труде (ч. 1 ст. 5.27. КоАП РФ).