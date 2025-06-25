Красноярские водители мусоровозов устроили забастовку из-за снижения зарплат

В Красноярске прокуратура организовала проверку после обращения водителей и операторов подрядчиков ООО «Росттех» из-за снижения зарплаты. По словам сотрудников, руководители компаний «устно уведомили о предстоящем снижении заработной платы на 15% с июня» этого года, сообщает прокуратура региона. После этого объявления сотрудники компаний не вышли на смену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, речь идет о работниках фирм ООО «Прогресс» и ООО «Ликсо», оказывающих экспедиторские услуги «Росттеху» по сбору, вывозу ТКО на переработку.

В обосновании своего решения руководство компаний якобы заявило, что планирует снизить размер зарплат в связи с уменьшением платежей регоператора за оказываемые услуги. «Однако на данный момент приказы о снижении оплаты труда не изданы»,— уточнили в прокуратуре.

Александра Стрелкова