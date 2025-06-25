Администрацию Благодарного обвинили в незаконной продаже гектара земли

Как стало известно «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Ставропольского края принял иск прокуратуры о признании недействительной продажи земельного участка площадью 10 тыс. кв. м председателю совета депутатов Благодарненского округа Александру Гучмазову и ввел запрет на любые операции с этой территорией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На сайте администрации Благодарненского округа Ставропольского края указано, что Александр Гучмазов является председателем совета депутатов Благодарненского МО (на непостоянной основе) с 27 сентября 2022 года. Депутат фракции (депутатского объединения) «Единая Россия». Спорный земельный участок площадью 10 тыс. кв. м расположен на улице Прикумской в Благодарном. Территорию продали под благоустройство. Договор купли-продажи был подписан 11 августа 2022 года. В материалах дела стоимость сделки не раскрывается.

Суд назначил предварительное заседание на 21 июля. Ответчики должны представить отзыв на исковое заявление до начала судебного разбирательства.

Суд также удовлетворил заявление заместителя прокурора Ставропольского края о принятии обеспечительных мер. Александру Гучмазову запретили совершать сделки и иные действия, которые могут повлечь обременение правами третьих лиц на спорный земельный участок. Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю также запретили регистрировать любые сделки в отношении участка.

«Суд считает, что испрашиваемая заявителем обеспечительная мера фактически исполнима и эффективна, служит установлению баланса публичных и частных интересов. В свою очередь, непринятие заявленных обеспечительных мер существенно затруднит, а также может сделать невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований заявителя»,— говорится в определении суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Гучмазов является совладельцем ООО «Исток» с долей 50%. Компания выращивает семечковые и косточковые культуры в городе Благодарный. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 32 тыс. руб., убыток — 405 тыс. руб.

Тат Гаспарян