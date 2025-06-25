«Дочка» «Тавроса» получила под склады 71 гектар земли в Чишмах

ООО «Агрологистика Уфа» (входит в группу компаний «Таврос») арендует у министерства земельных и имущественных отношений Башкирии около 71,3 га земли в Чишмах, соответствующее распоряжение принял глава региона Радий Хабиров. Три участка будут предоставлены компании без торгов.

Арендованная земля находится на юго-западе поселка Чишмы около железной дороги и предназначена под строительство транспортно-логистического центра.

ООО «Агрологистика Уфа» зарегистрировано в 2023 году в Чишмах, управляющей организацией и учредителем компании является ООО «Тавросинвест». В 2024 году убыток организации, по данным Rusprofile, составил 177 тыс. руб. при нулевой выручке.

Идэль Гумеров