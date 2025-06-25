В Бирске рабочий упал с дерева при спиливании веток

Гострудинспекция в Башкирии расследует несчастный случай, в результате которого получил травму 36-летний работник МКУ «Управление благоустройства Бирска».

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20 июня на пересечении Уфимского переулка и улицы Комарова в Бирске рабочий по благоустройству залез на дерево, чтобы спилить нависающие ветки. Он не удержался и упал на землю с высоты более 2 м. Пострадавшего с тяжелой травмой госпитализировали в Бирскую ЦРБ.

Майя Иванова