Прокуратура защитила трудовые права работников пензенского океанариума

Прокуратура Первомайского района Пензы в ходе проверки исполнения трудового законодательства выявила нарушения в деятельности океанариума. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Так, у восьми работников океанариума не было средств индивидуальной защиты. Также несколько человек работали без прохождения обучения по оказанию первой помощи, безопасным методам работы и использованию средств индивидуальной защиты.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление руководителю ООО «Ритэйл Маркет». В итоге нарушения были устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. Должностное лицо организации обязали выплатить штраф в размере 17 тыс. руб.

Павел Фролов