В Оренбуржье задержали подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оренбургской полиции задержан 38-летний житель Бузулука. Его подозревают в ложном сообщении о намерении поджечь автомобиль. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в полицию Оренбуржья от правоохранителей Саратовской области «поступила информация, что некий гражданин сообщил им о намерении поджечь автомобили на стоянке одного из саратовских предприятий, где он раньше работал». Во время проверки выяснилось, что звонок совершен из Оренбургской области. При проведении мероприятий был установлен и задержан подозреваемый.

По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения при совершении звонка. В ходе допроса задержанный рассказал, что действительно ранее трудился в саратовской компании, а на преступление пошел из-за невыплаты ему заработной платы. Мужчина признал свою вину и пояснил, что никаких противоправных действий совершать не планировал.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Руфия Кутляева