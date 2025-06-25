В Уфе в выходные закроют участки дорог в районе Монумента дружбы и набережной

В Уфе в связи с празднованием Дня молодежи в ближайшие выходные планируются дорожные ограничения, сообщили в пресс-службе мэрии. С 11:00 27 июня до 24:00 28 июня закроют участок Набережной улицы — от территории под памятником Салавату Юлаеву до улицы Генерал-губернатора Перовского. 29 июня с 8:00 до 23:00 перекроют въезды на причал «Монумент Дружбы» с улицы Пугачева и Набережной улицы.

По информации мэрии, 28 июня под амфитеатром конгресс-холла «Торатау» выступят, в частности, Elman, BABY Ti, Марат Яруллин, а 29 июня на причале Монумента Дружбы — Thomas Mraz и другие. Вход на мероприятия свободный.

Венера Хисамова