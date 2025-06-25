Новый перевозчик запустил рейсы Сочи — Хургада

Египетская авиакомпания Nesma Airlines запустила еженедельные чартерные рейсы между Сочи и Хургадой. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня список иностранных авиаперевозчиков главного южного хаба России впервые пополнила авиакомпания Nesma Airlines. Первый рейс был выполнен на популярный курорт Египта — город Хургада»,— говорится в сообщении воздушной гавани.

Чартерные рейсы выполняются в партнерстве с туроператором Anex tour каждый вторник. На маршруте используется самолет А-320 вместимостью 179 пассажиров. В первом рейсе на берег Красного моря отправились 169 пассажиров.

В летнем сезоне этого года полеты из аэропорта Сочи в Египет также осуществляет авиакомпания AlMasria Universal. Рейсы в Шарм-эль-Шейх выполняются четыре раза в неделю, в Хургаду — один раз в неделю.

В июне авиакомпания «Азимут» начала выполнять прямые регулярные рейсы из Сочи в турецкий Бодрум. Загрузка первого рейса составила 90%. Полеты между городами выполняются по субботам на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров.

«Ъ-Сочи» писал, что авиасообщение между Ханты-Мансийским автономным округом и Абхазией может стать постоянным, если будет устойчивый пассажирский спрос, с первыми рейсами, запланированными на 28 июня 2025 года. Власти округа уже предусмотрели субсидии на развитие маршрута и рассматривают возможность расширения географии полетов из других городов региона.

Мария Удовик