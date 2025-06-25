За январь—апрель медицинский бизнес Кубани перечислил 3,8 млрд налогов

В Краснодарском крае за январь—апрель 2025 года совокупный объем налоговых поступлений от субъектов предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения составил 3,8 млрд руб. Об этом сообщает BFM Кубань со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной налоговой службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 600 млн руб. — тогда поступления достигали 3,2 млрд руб.

Отдельно отмечено, что от организаций, оказывающих медицинский уход с обеспечением проживания, в бюджет поступило 178 млн руб., что на 34 млн руб. больше, чем за тот же период 2024 года (144 млн руб.).

Вячеслав Рыжков