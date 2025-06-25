УУНиТ на 15-м месте в рейтинге по средней зарплате выпускников вузов

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) в этом году занял 15 место в рейтинге вузов России по уровню зарплат выпускников 2019 – 2024 годов, работающих в сфере экономики и финансов, сообщает пресс-служба SuperJob. По сравнению с прошлым годом вуз поднялся на одну строку рейтинга. Зарплаты выпускников, занятых в экономической и финансовой сфере, за год в среднем увеличились до 95 тыс. руб. в месяц (+8 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом). После окончания учебы 82% выпускников остаются работать в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На первом месте в рейтинге находится Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), где выпускники-экономисты в первый год после выпуска зарабатывают в среднем по 200 тыс. руб. (+20 тыс. руб.). На втором — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», средняя зарплата выпускников которого составляет 190 тыс. руб. в месяц (+15 тыс. руб. за год) и Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), где заработок выпускников в среднем составляет 188 тыс. руб. (+30 тыс. руб. за год).

Третью строчку в рейтинге занимается Финансовый университет при Правительстве РФ: средняя зарплата окончивших его в первые пять лет достигает 180 тыс. руб. в месяц (+25 тыс. руб.).

Майя Иванова