Сенатор от Башкирии предложил создать государственные управляющие компании

Нагрузку по неликвидным многоквартирным домам могут взять на себя государственные управляющие компании, предложил член Совета федерации от Башкирии, экс-глава администрации Благовещенского района Олег Голов в интервью «Парламентской газете». По его словам, частные компании охотнее берут в управление ликвидные дома исходя из экономической целесообразности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При создании государственных УК, отметил сенатор, важно избежать «перекрестного субсидирования» (когда одна категория потребителей оплачивает часть расходов других потребителей).

По мнению господина Голова, проблему неликвидных домов также могла бы решить норма, обязывающая компании брать в управление не отдельные здания, а целые микрорайоны. Кроме того, обсуждается идея минимального перечня работ, которая должна выполнить компания.

Идэль Гумеров