В Оренбурге вынесли приговор отцу и сыну, которые занимались реализацией контрафактного алкоголя

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным ранее судимого 67-летнего жителя и его 34-летнего сына по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, с апреля по октябрь 2023 года обвиняемые незаконно приобрели и хранили в гараже и автомобилях более 23 тыс. пачек контрафактных табачных изделий и свыше 1,4 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции. Общая сумма алкоголя и сигарет составляла порядка 3,2 млн руб. Сотрудники полиции изъяли контрафакт у мужчин, возбудили дело и назначили экспертизы.

Однако обвиняемые снова занялись аналогичной деятельностью. В феврале 2024 года правоохранители изъяли у них 720 бутылок алкоголя и 1,4 тыс. пачек сигарет на общую стоимость свыше 350 тыс. руб. Товар подсудимые реализовывали из автомобилей и торгового комплекса.

Суд назначил ранее судимому фигуранту наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его сыну — 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. У осужденных конфискованы автомобили, которые использовались для совершения преступлений.

Руфия Кутляева