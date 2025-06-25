На Ставрополье BMW сбил 10-летнюю школьницу на велосипеде
В Ипатовском округе Ставропольского края автомобиль BMW сбил десятилетнюю велосипедистку. Школьница была госпитализирована в больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
ДТП произошло на 12-м км дороги «Ипатово — Золотаревка — Добровольное». По предварительным данным, водитель BMW выбрал небезопасную скорость и не выдержал боковой интервал. В результате он совершил наезд на ребенка, который ехал на велосипеде справа по ходу движения.
Отмечается, что девочка нарушила правила дорожного движения — детям до 14 лет запрещено ездить по краю проезжей части.
Водитель BMW — 29-летний житель Шпаковского округа. За последние два года его привлекали к административной ответственности 583 раза, более 60 штрафов остаются неоплаченными. В момент аварии мужчина был трезв.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.