На Ставрополье BMW сбил 10-летнюю школьницу на велосипеде

В Ипатовском округе Ставропольского края автомобиль BMW сбил десятилетнюю велосипедистку. Школьница была госпитализирована в больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло на 12-м км дороги «Ипатово — Золотаревка — Добровольное». По предварительным данным, водитель BMW выбрал небезопасную скорость и не выдержал боковой интервал. В результате он совершил наезд на ребенка, который ехал на велосипеде справа по ходу движения.

Отмечается, что девочка нарушила правила дорожного движения — детям до 14 лет запрещено ездить по краю проезжей части.

Водитель BMW — 29-летний житель Шпаковского округа. За последние два года его привлекали к административной ответственности 583 раза, более 60 штрафов остаются неоплаченными. В момент аварии мужчина был трезв.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов