Татарстан занял пятое место среди регионов России по объемам льготного ипотечного кредитования в мае 2025 года с показателем 7,67 млрд руб. Банки выдали в республике 1,36 тысячи льготных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в мае

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в мае

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с апрелем количество выданных в Татарстане льготных ипотечных кредитов практически не изменилось - снижение составило всего 1%. Объем кредитования даже вырос на 1% до 7,67 млрд руб. Средний размер кредита увеличился с 5,50 млн до 5,64 млн руб., а средний срок - с 331 до 334 месяцев.

На долю льготной ипотеки в Татарстане пришлось 66% от общего количества и 81% от общего объема всех ипотечных кредитов в республике.

В Чувашии банки выдали 311 льготных кредитов на 1,54 млрд руб., что на 22% меньше по количеству и на 18% по объему по сравнению с апрелем. Средний размер кредита составил 4,94 млн руб. при среднем сроке 328 месяцев.

В целом по России в мае банки выдали 38,05 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на 216,73 млрд руб. Лидерами стали Москва с 26,67 млрд руб, Московская область с 18,61 млрд руб. и Санкт-Петербург с 13,37 млрд руб. По сравнению с маем 2024 года общероссийские показатели льготной ипотеки снизились на 54% по количеству и на 51% по объему.

Анар Зейналов