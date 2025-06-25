В мае на Кубани выдали 1,5 тысяч ипотек с господдержкой на 8,3 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро опубликовало данные по рынку ипотечного кредитования с господдержкой в мае 2025 года. Кубань стала одним из лидеров по количеству и объему выданных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам месяца в целом по стране банки выдали 38,05 тыс. льготных жилищных кредитов на сумму 216,73 млрд руб., что на 10% меньше по объему и на 9% — по количеству по сравнению с апрелем. Средний размер займа составил 5,7 млн руб., увеличившись за год на 8%. Средний срок кредитования достиг 319 месяцев (26 лет и 7 месяцев), что на два года превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По данным бюро, в общем объеме ипотечного кредитования доля льготных займов в мае составила 62% по количеству и 80% по объему. В мае 2024 года этот показатель составлял соответственно 63% и 76%, при том что тогда было выдано 83,63 тыс. кредитов на 443,99 млрд руб. В годовом выражении объемы и количество снизились на 51% и 54% соответственно.

С января по май 2025 года россияне оформили 164,46 тыс. льготных ипотек на 937,46 млрд руб. (63% по количеству и 81% по объему всех выданных займов). Для сравнения: за аналогичный период 2024 года было оформлено 281,57 тыс. таких кредитов на 1,49 трлн руб. Тогда доля господдержки составляла 55% от общего количества и 69% по объему.

В пятерку регионов с наибольшими объемами льготного кредитования в мае вошли Москва (3,12 тыс. кредитов на 26,67 млрд руб.), Московская область (2,4 тыс. на 18,61 млрд), Санкт-Петербург (1,85 тыс. на 13,37 млрд), Краснодарский край (1,54 тыс. на 8,34 млрд) и Татарстан (1,36 тыс. на 7,67 млрд). При этом только в Татарстане зафиксирован прирост объема (+1%), в остальных регионах — снижение.

Вячеслав Рыжков