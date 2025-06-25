Руководителем департамента городского хозяйства Тольятти назначен Станислав Мелешко

В Тольятти к работе в должности руководителя департамента городского хозяйства администрации с сегодняшнего дня приступил Станислав Мелешко. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Тольятти Фото: Администрация городского округа Тольятти

Господин Мелешко родился в 1981 году в Магадане. В 2002 году окончил Тольяттинский государственный университет по специальности «Технология машиностроения», в 2006 году — Оренбургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», в 2024 году — Краснодарский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работал в системе коммунального хозяйства Краснодара. В Тольятти приехал из Запорожской области, где занимал пост заместителя директора Фонда развития промышленности региона.

Департамент городского хозяйства пребывал без руководителя с октября 2024 года, когда вслед за главой города Николаем Ренцем ушел в отставку Виталий Рябов. До него эту должность занимал Максим Кузахметов, ставший фигурантом уголовных дел по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность». В августе 2024 года суд приговорил его к лишению права занимать должности на государственной службе сроком на 2,5 года.

Алексей Алексеев