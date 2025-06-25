В Ставрополе дефицит врачей скорой помощи превысил 30%

Служба скорой медицинской помощи Ставрополя испытывает нехватку кадров. По данным министерства здравоохранения Ставропольского края, дефицит врачебного персонала составляет 31,1%, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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На 15 июня из 147 штатных единиц для врачей занято только 101 место. Ежедневно на трех подстанциях экстренной медицинской службы на смену выходит 30-31 выездная бригада.

Укомплектованность службы составляет: врачи — 61,61%, средний медицинский персонал — 71,72%, водители — 69,43%.

С начала года учреждение покинули 10 медицинских работников. Основными причинами увольнений стали перерасчет пенсии, переход на менее напряженную или более высокооплачиваемую работу. Также сотрудники указывали на смену места жительства, трудоустройство в сельской местности, отработку по договору целевого обучения и инициативу работодателя.

Для решения кадровой проблемы власти края с января повысили материальную мотивацию работников. Должностные оклады врачей и среднего медперсонала увеличили на 13,2%, водителей — на 4,5%. Также выросли доплаты за вредные условия труда и надбавки за высокие результаты работы.

Среднемесячная зарплата врачей службы экстренной медицинской помощи за январь-май составила 85,8 тыс. руб.

Николай Аксенов