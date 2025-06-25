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В Уфе задержали подозреваемого в работе на телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска в Уфе задержали ранее судимого 18-летнего жителя Нуримановского района, который, по их мнению, был посредником в схеме обналичивания и перевода похищенных средств, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, он по сговору с мошенниками забирал деньги у обманутых граждан и направлял в некий обменник, где средства «конвертировались в интернет-валюту и переводились на анонимные электронные кошельки» организаторов преступлений. За свои услуги подозреваемый получал 3% от каждой суммы.

В телефоне задержанного нашли видеозаписи, на которых он пересчитывал купюры перед переводом, а при обыске в квартире изъяли 10 мобильных телефонов.

Подозреваемый признал вину. Решением суда он арестован.

Майя Иванова

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